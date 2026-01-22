Si intensificano i collegamenti tra Sardegna e Francia. Dal 23 giugno, infatti, l’aeroporto di Cagliar-Elmas si amplierà con due nuove destinazioni, annunciati proprio dalla compagnia EasyJet.

Saranno aggiunte le tratte di Bordeaux, con voli disponibili il martedì e venerdì, e quella di Nizza, operativa il martedì e il sabato. Salgono ora a quattro i collegamenti diretti tra l’Isola e la Francia, aggiungendosi ai già presenti Parigi Orly e Lione.

Le nuove rotte si inseriscono all’interno di un impegno triennale che, entro il 2028, garantirà una maggiore continuità per quel che riguarda i collegamenti estivi.

