radiolina
22 gennaio 2026 alle 13:28
Caffè Corretto, la puntata del 22 gennaio 2026: caos sulla Consortile di CapoterraConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Fiorentina-Cagliari: Le nuove scelte tattiche di Pisacane
- Marco Peri – direttore fondazione Stazione Dell’Arte di Ulassai – Ulassai celebra i 20 anni della Stazione Dell’Arte dedicata a Maria Lai
- Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Caos traffico sulla Consortile di Capoterra: automobilisti bloccati per ore
© Riproduzione riservata