Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Fiorentina-Cagliari: Le nuove scelte tattiche di Pisacane
  • Marco Peri – direttore fondazione Stazione Dell’Arte di Ulassai – Ulassai celebra i 20 anni della Stazione Dell’Arte dedicata a Maria Lai
  • Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Caos traffico sulla Consortile di Capoterra: automobilisti bloccati per ore
