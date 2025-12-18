radiolina
18 dicembre 2025 alle 14:14
Sport News del 18 dicembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
- Calcio, Serie A: il Cagliari apre le porte di Assemini ai tifosi
- Basket: Dinamo ko ad Atene in Europe Cup
- Basket, NBA: traguardo storico per Riccardo Fois
- Motori: Rally Italia Sardegna, cambia la data
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Alessandro Deiola
