Le notizie sportive del 18 dicembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: il Cagliari apre le porte di Assemini ai tifosi
  • Basket: Dinamo ko ad Atene in Europe Cup
  • Basket, NBA: traguardo storico per Riccardo Fois
  • Motori: Rally Italia Sardegna, cambia la data
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Alessandro Deiola
