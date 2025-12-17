Gr regionale del 17 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Aerei: lo sciopero del comparto ha interessato anche la Sardegna. Due voli cancellati da e per Alghero
Caro aerei: la denuncia di Audiconsum Sardegna sui prezzi dei voli per la Sardegna durante il Natale
Olbia: emergono dettagli inquietanti dagli atti dell’operazione antidroga “Polo Ovest”
Silanus: vandali in azione dopo la festa paesana. Danneggiate varie abitazioni di anziani. La denuncia del Sindaco Arca
Capoterra: sequestrata area con due fabbricati abusivi
“Informatore Sportivo calcio a 5“: ospiti i tecnici delle rappresentative regionali
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. A riposo Borrelli, personalizzato per Mina e Ze Pedro. In campo la Primavera che ospita l’Atalanta
Tennistavolo F: oggi la Quattro Mori ospite le polacche del Politechnika Rzeszow per la Champions League