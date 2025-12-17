radiolina
17 dicembre 2025 alle 13:38
Sport News, la puntata del 17 dicembre 2025: Casteddu Christmas, doni solidali all’Unipol DomusGli aggiornamenti sportivi con Valentina Caruso
Calcio, Serie A: prosegue la preparazione del Cagliari ad Assemini. Distorsione per Borrelli
Calcio: Premio Puskás 2025 a Montiel
Calcio e sociale: Casteddu Christmas, doni solidali all’Unipol Domus
Basket: Dinamo a Atene contro il Peristeri
Basket F: Definito il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
