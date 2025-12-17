radiolina
17 dicembre 2025 alle 14:15
La Strambata, la puntata del 17 dicembre 2025: tra gli ospiti Enrico Pulisci, operaio EuralluminaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Enrico Pulisci – Operaio Eurallumina
Don Antonio Mura – Parroco di Portoscuso
Noemi Balloi – Cantante e pianista
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
