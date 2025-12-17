Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa, Casini: “Partita decisiva per la stagione”

Simone Girau, presidente Adiconsum Cagliari – Conduce Matteo Vercelli

Stephane “The SHot”, rapper – Il 19 dicembre Bars of Fury porta la scena rap urban emergente nel cuore di Cagliari

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Operazione “Polo Ovest”: commerciante sassarese si suicida per i debiti con i clan calabresi

