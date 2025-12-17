Caffè Corretto, la puntata del 17 dicembre 2025: l’allarme di Adiconsum Sardegna sulle truffe online a NataleConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa, Casini: “Partita decisiva per la stagione”
Simone Girau, presidente Adiconsum Cagliari – Conduce Matteo Vercelli
Stephane “The SHot”, rapper – Il 19 dicembre Bars of Fury porta la scena rap urban emergente nel cuore di Cagliari
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Operazione “Polo Ovest”: commerciante sassarese si suicida per i debiti con i clan calabresi