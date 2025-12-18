radiolina
18 dicembre 2025 alle 14:15
“Caffè Corretto” del 18 dicembre 2025: il sindaco Zedda e il bilancio del Comune di CagliariConduce la puntata Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Zedda, sindaco di Cagliari – Il Comune di Cagliari cambia volto con un bilancio da 533 milioni
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa, le possibili scelte di Pisacane per il centrocampo
- Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Oristano, droga e reperti archeologici nascosti in casa: denunciato un uomo per spaccio e ricettazione
