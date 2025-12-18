Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Zedda, sindaco di Cagliari – Il Comune di Cagliari cambia volto con un bilancio da 533 milioni
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa, le possibili scelte di Pisacane per il centrocampo
  • Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Oristano, droga e reperti archeologici nascosti in casa: denunciato un uomo per spaccio e ricettazione
