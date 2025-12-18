Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 dicembre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: oggi in Aula il voto per il mese di esercizio provvisorio
  • Continuità: Aeroitalia festeggia i 3 milioni di passeggeri e ritira il ricorso contro il bando
  • Decimomannu: scoperta discarica abusiva
  • Sassari: rissa nel centro storico
  • Quartu: forzano posto di blocco e i Carabinieri gli trovano in macchina 220 Kg di carne rubata. Arrestati tre uomini
  • Calcio: allenamento a porte aperte per il Cagliari. Mina verso il recupero, out Borrelli
  • Tennistavolo: prima vittoria in Champions per la Quattro Mori Cagliari
