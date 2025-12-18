radiolina
18 dicembre 2025 alle 14:15
GR regionale del 18 dicembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 dicembre 2025 con Lele Casini.
- Politica: oggi in Aula il voto per il mese di esercizio provvisorio
- Continuità: Aeroitalia festeggia i 3 milioni di passeggeri e ritira il ricorso contro il bando
- Decimomannu: scoperta discarica abusiva
- Sassari: rissa nel centro storico
- Quartu: forzano posto di blocco e i Carabinieri gli trovano in macchina 220 Kg di carne rubata. Arrestati tre uomini
- Calcio: allenamento a porte aperte per il Cagliari. Mina verso il recupero, out Borrelli
- Tennistavolo: prima vittoria in Champions per la Quattro Mori Cagliari
