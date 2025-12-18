radiolina
18 dicembre 2025 alle 14:22
“La Strambata” del 18 dicembre 2025: tra gli ospiti Valentina Urpi e chef PomataConduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Valentina Urpi – Biologa nutrizionista
- Luigi Pomata – Chef
- Giuseppe Deiana – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Il colore dell’anno
© Riproduzione riservata