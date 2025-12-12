L’arrivo della Fiamma olimpica a Cagliari, rossoblù verso la sfida con l’Atalanta: il Caffè Corretto del 12 dicembreConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 12 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Maria Paolucci, guida turistica – Maria Paolucci racconterà la Fiamma Olimpica in arrivo questo weekend in Sardegna
Riccardo Spignesi, giornalista –
Francesco Pili, produttore cinematografico –
Giulia Salis, food blogger –
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Continuità aerea Sardegna: caos voli e modello misto ancora lontano