11 dicembre 2025 alle 14:29
La Strambata, la puntata dell’11 dicembre 2025: tra gli ospiti lo chef Pasquale D’AmbrosioConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata dell’11 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Pasquale D’Ambrosio – Chef
Ilenia Zedda e Valeria Usala – Parole sotto l’albero
Giovanni Follesa – Scrittore
Maria Sias – Ingegnere e interior design
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
