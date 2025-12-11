radiolina
11 dicembre 2025 alle 14:21
Gr regionale dell’11 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: la Presidenza Egas mette in difficoltà la maggioranza in Regione
Migranti: più di 150 persone sono sbarcate da inizio settimana nelle coste meridionali dell’Isola
Alghero: spray urticante all’interno della sala partenze dell’aeroporto. Evacuato lo scalo
Cagliari: l’incendio a S.Elia un atto voluto. Arrestato un 54enne
Musica: a luglio del prossimo anno il ritorno di Ben Harper in Sardegna
Calcio: Cagliari, ancora out Mina
“Cagliari in diretta“: stasera l’ospite è Nicola Legrottaglie
