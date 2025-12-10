Gr regionale del 10 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Euroallumina: sbloccati fondi dal Mef. Evitata la liquidazione
Politica: la Giunta Todde cambia. Fuori Bartolazzi dalla Sanità, Agus all’Agricoltura
Politica: vertenza Entrate, accordo raggiunto tra Governo e Regione
Ollastra: indagine della Polizia ha portato a sei arresti, altre quattro persone indagate e al sequestro di 12 Kg. di marijuana
Paulilatino: incidente sulla SS 131, ferita una donna
Settimo: disposto il sequestro delle due vetture coinvolte nell’incidente mortale di ieri
Sassari: nuovo rogo nel cortile della palazzina di largo Budapest. E’ il quinto nell’ultimo mese
“Informatore Sportivo calcio a 5“: alle 18:30 su Radiolina e Videolina il programma curato e condotto da Matteo Vercelli
Calcio: ancora out Mina, Pisacane recupera Mazzitelli
Pallamano: oggi in campo la Raimond