10 dicembre 2025 alle 14:43
Sport News del 10 dicembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 10 dicembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari si prepara alla sfida di sabato con l’Atalanta
- Calcio, Serie A: Cagliari, Idrissi, “La vittoria ci ha dato fiducia”
- Basket: Dinamo, stasera il debutto nel Second Round di FIBA Europe Cup
- Volley: a Cagliari oggi il sedicesimo di finale di Coppa CEV
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5
