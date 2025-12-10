“Caffè Corretto”, la puntata del 10 dicembre 2025: telestalking in aumento, possiamo ancora difenderci dalle chiamate moleste?Conduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 10 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Tarozzi – responsabile amministrativo della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara – Il Cammino Minerario di Santa Barbara rilancia il turismo con “Passi di Gusto”
Giorgio Vargiu – presidente Adiconsum Sardegna – Telestalking in aumento: possiamo ancora difenderci dalle chiamate moleste?
Giorgia Pinna – educatrice e scrittrice – Giorgia Pinna presenta il suo libro “Vieni qui che non ti faccio niente”
Enzo Asuni – Social Media Manager del Gruppo L’Unione Sarda – Babbo Natale è sempre stato rosso? L’evoluzione della figura nella storia
Luigi Frigoli – giornalista di Unionesarda.it – Eurallumina, Portovesme: lavoratori a Roma per il vertice decisivo al Mimit