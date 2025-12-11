“Caffè Corretto”, la puntata dell’11 dicembre 2025: OIPA Cagliari in prima linea per garantire il benessere animaleConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 11 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabio Meloni, Festival culturale Ideario – Ideario 25 porta a Cagliari due giorni di dibattiti e cultura con ospiti nazionali
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Stop alle pellicce: la rivoluzione della moda parte da New York
Daniela Vivacqua, volontaria Oipa Cagliari – OIPA Cagliari in prima linea per garantire il benessere animale
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Perché ci piacciono i film di Natale? Cosa dicono gli psicologi?
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Crisi EGAS in Sardegna: Todde conferma Albieri e il Campo Largo esplode