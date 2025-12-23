Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda
  • Daniele Serra, segretario di Confartigianato Sardegna
  • Emanuela Stara, assessora della cultura del comune di Monserrato e Tomaso Locci, sindaco di Monserrato
  • Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
