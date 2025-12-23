radiolina
23 dicembre 2025 alle 14:31
“La Strambata”: puntata del 23 dicembre 2025Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda
- Daniele Serra, segretario di Confartigianato Sardegna
- Emanuela Stara, assessora della cultura del comune di Monserrato e Tomaso Locci, sindaco di Monserrato
- Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
