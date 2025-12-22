La Strambata, puntata del 22 dicembre 2025Conduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista e radiocronista di Radiolina e Alberto Masu, giornalista di Videolina –
Franco Villa, presidente Camera penale di Cagliari e Cristina Ornano, presidente Tribunale di sorveglianza di Cagliari –
Andrea Sechi, giornalista di Videolina – Le anticipazioni del Tg di Videolina
Francesca Melis, giornalista si UnioneSarda.it – Le notizie in primo piano di UnioneSarda.it