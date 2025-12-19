Radiolina
“Caffè Corretto” del 19 dicembre 2025: Maxi sequestro di 4 tonnellate di marijuana nelle campagne di AsseminiConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Farris, consigliere comunale CiviCa – Scoppia la polemica sul Bilancio comunale di Cagliari
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa: possibile ritorno in campo di Mina?
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Maxi sequestro di 4 tonnellate di marijuana nelle campagne di Assemini
