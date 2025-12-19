Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda – Unione Europea unanime sul prestito per l’Ucraina

Raffaele Callia – Centro studi Caritas Sardegna

Rosaria Cadelano – Presidente ALPO – Cagliari: nel quartiere Marina i regali che finanziano progetti in Africa

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Un uomo grande

© Riproduzione riservata