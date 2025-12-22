Radiolina
GR regionale del 22 dicembre 2025 – Ore 12A cura di Lele Casini
Pattada: tentato omicidio. Colpito da proiettili un 55enne
Aeroporti: la Corte dei Conti dice no alla privatizzazione
Sorradile: rubano una cassaforte piena di armi
Incidenti: due incidenti con feriti nel nord Sardegna
Casa Cus: Andrea Matta ci illustra gli ospiti di oggi
Calcio: un pareggio amaro per il Cagliari
Basket F: sconfitta per la Dinamo Women
Pallamano: vittoria e secondo posto in classifica per la Raimond SS
