Radiolina
19 dicembre 2025 alle 12:13
Gr regionale del 19 dicembre, edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Assemini: maxi sequestro della Gdf di 4 tonnellate tra piante, infiorescenze, olio, resine e polline derivanti dalla marijuana
Pedopornografia: anche la Sardegna coinvolta in un’operazione della Polizia
Pabillonis: arrestato un operaio 28enne per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare
Ghilarza: incidente sulla 131. Un ferito in codice rosso in ospedale
Bari: passeggeri diretti a Cagliari bloccati in aeroporto da ieri
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari a due giorni dalla partita contro il Pisa
