Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa 2-2: un pareggio che lascia l’amaro in bocca

Cagliari Digital Lab consolida l’ecosistema dell’innovazione in Sardegna

Giorgio Querzoli resp. scientifico Legambiente Sardegna – Il Rapporto Pendolaria 2025 evidenzia l’arretratezza dei trasporti ferroviari in Sardegna

Riccardo Porcu, autore “Diventa chi sei” – “Diventa chi sei” di Riccardo Porcu arriva primo al festival letterario di San Bartolomeo a Cagliari

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Aeroporti sardi verso la privatizzazione: pioggia di “no” dagli enti di controllo

