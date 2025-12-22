Caffè corretto del 22 dicembre: aeroporti sardi verso la privatizzazione, pioggia di noConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi conduce la puntata del 22 Dicembre 2025 di Caffè Corretto.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa 2-2: un pareggio che lascia l’amaro in bocca
Cagliari Digital Lab consolida l’ecosistema dell’innovazione in Sardegna
Giorgio Querzoli resp. scientifico Legambiente Sardegna – Il Rapporto Pendolaria 2025 evidenzia l’arretratezza dei trasporti ferroviari in Sardegna
Riccardo Porcu, autore “Diventa chi sei” – “Diventa chi sei” di Riccardo Porcu arriva primo al festival letterario di San Bartolomeo a Cagliari
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Aeroporti sardi verso la privatizzazione: pioggia di “no” dagli enti di controllo