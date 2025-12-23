radiolina
23 dicembre 2025 alle 14:28aggiornato il 23 dicembre 2025 alle 14:28
“Caffè Corretto”: puntata del 23 dicembre 2025Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Scampa alla morte l’uomo ferito nel tentato omicidio a Pattada
- Simone Podda, Ricercatore Università di Cagliari – Sardegna prima in Italia per incidenti e mortalità stradale
- Francesco Delpiano, scrittore – A Nuoro la rinascita di Francesco Delpiano riceve il riconoscimento Grazia Deledda
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Natale a Cagliari: la crisi si ferma a tavola, spesa in crescita tra tradizione e cautela
