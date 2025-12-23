Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Scampa alla morte l’uomo ferito nel tentato omicidio a Pattada
  • Simone Podda, Ricercatore Università di Cagliari – Sardegna prima in Italia per incidenti e mortalità stradale
  • Francesco Delpiano, scrittore – A Nuoro la rinascita di Francesco Delpiano riceve il riconoscimento Grazia Deledda
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Natale a Cagliari: la crisi si ferma a tavola, spesa in crescita tra tradizione e cautela
© Riproduzione riservata