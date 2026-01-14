La festa di Sant’Antonio Abate in Sardegna è simbolo identitario, momento di grande coesione sociale, fede e tradizione. L’Unione Sarda domani la racconterà con un inserto di otto pagine in omaggio con il quotidiano, in edicola e sulla App L’Unione Digital.

Particolare attenzione al legame tra la festa e la prima uscita delle maschere nei paesi della Barbagia, dell’Oristanese e dell’Ogliastra. Venerdì, dalle 16.30, all’accensione dei fuochi sarà dedicata una trasmissione speciale in diretta su Videolina.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata