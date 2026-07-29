Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 29 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – Denatalità, la Sardegna resta ultima in Europa: pesa l’incertezza economica

Luca Deidda – economista UNISS – Inflazione, la spesa costa il 25% in più rispetto al 2021

Giorgio Vargiu – presidente Adiconsum Sardegna – Caro carburanti, Adiconsum Sardegna: “I rincari finiscono nelle tasche dei consumatori”

Gianni Maoddi – Presidente Consorzio Pecorino Romano – Pecorino Romano e dazi Usa: “Il mercato americano vale il 40% della produzione”

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – La Trasparenza

© Riproduzione riservata