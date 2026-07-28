Gr regionale del 28 luglio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Virginia Devoto
Trasporti: Ritorna la calma nei tre aeroporti sardi dopo i ritardi del weekend, con previsioni record per il passaggio tra luglio e agosto.
Cronaca: L’autopsia di Simone Concas conferma due coltellate mortali; la Procura di Lanusei ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della ragazza investita per concorso in omicidio.
Clima: Temperature del Mediterraneo in rialzo negli ultimi 50 anni e arrivo della quarta ondata di caldo in Sardegna, con picchi oltre i 40° nelle zone interne.
Urbanistica: Iniziata a Cagliari la demolizione del mercato di San Benedetto per la costruzione del nuovo mercato civico entro il 2027.
Sport: Il Cagliari impegnato in un’amichevole contro il Modena a Temù e novità sul mercato con l’acquisto del difensore Kofler e l’interesse per l’attaccante Kevin Carlos.