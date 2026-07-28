Trasporti: Ritorna la calma nei tre aeroporti sardi dopo i ritardi del weekend, con previsioni record per il passaggio tra luglio e agosto.

Cronaca: L’autopsia di Simone Concas conferma due coltellate mortali; la Procura di Lanusei ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della ragazza investita per concorso in omicidio.

Clima: Temperature del Mediterraneo in rialzo negli ultimi 50 anni e arrivo della quarta ondata di caldo in Sardegna, con picchi oltre i 40° nelle zone interne.

Urbanistica: Iniziata a Cagliari la demolizione del mercato di San Benedetto per la costruzione del nuovo mercato civico entro il 2027.

Sport: Il Cagliari impegnato in un’amichevole contro il Modena a Temù e novità sul mercato con l’acquisto del difensore Kofler e l’interesse per l’attaccante Kevin Carlos.

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