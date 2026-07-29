Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Luca Neri, giornalista di Videolina – Mancini torna alla guida dell’Italia: Ranieri e Zola pronti a rilanciare la Nazionale

Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Unione Sarda Salute chiude l’estate con una buona notizia: la medicina sarda guarda al futuro

Roberta Galletti, dermatologa – Sole e melanoma, la dermatologa Galletti fa chiarezza

Riccardo Frezza, fotografo – Riccardo Frezza: “La fotografia aveva il valore dell’attesa”

Cristian Mura, barman – Dea Madre, il cocktail di Cristian Mura che racconta la Sardegna

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Regole antincendio violate, raffica di sanzioni nel Cagliaritano

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