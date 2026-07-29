Caffè Corretto del 29 luglio 2026: sole e melanoma, la dermatologa Galletti fa chiarezzaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Luca Neri, giornalista di Videolina – Mancini torna alla guida dell’Italia: Ranieri e Zola pronti a rilanciare la Nazionale
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Unione Sarda Salute chiude l’estate con una buona notizia: la medicina sarda guarda al futuro
Roberta Galletti, dermatologa – Sole e melanoma, la dermatologa Galletti fa chiarezza
Riccardo Frezza, fotografo – Riccardo Frezza: “La fotografia aveva il valore dell’attesa”
Cristian Mura, barman – Dea Madre, il cocktail di Cristian Mura che racconta la Sardegna
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Regole antincendio violate, raffica di sanzioni nel Cagliaritano