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28 luglio 2026 alle 14:20aggiornato il 28 luglio 2026 alle 14:20
La Strambata, puntata del 28 luglio 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 28 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti
Emanuela Biondo, imprenditrice di Arborea
Giuseppe Casu, direttore provinciale Coldiretti Cagliari
Michele Moi, direttore artistico Silent Festival
Andrea Sechi, giornalista di Videolina
Caffè Scorretto –
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