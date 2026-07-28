Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 28 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda

Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti

Emanuela Biondo, imprenditrice di Arborea

Giuseppe Casu, direttore provinciale Coldiretti Cagliari

Michele Moi, direttore artistico Silent Festival

Andrea Sechi, giornalista di Videolina

Caffè Scorretto –

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