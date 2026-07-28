Caffè Corretto del 28 luglio 2026: il caos Nazionale e i prezzi dei carburanti alle stelleConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessio Moro, economista – Prezzi di benzina e gasolio fuori controllo: perché il pieno costa sempre di più
Luca Neri, giornalista di Videolina – Caos Nazionale, salta il piano Maldini: il caso Pirlo apre una nuova crisi azzurra
Stefano Curreli, scrittore – Odissea, perché il poema di Omero conquista ancora il mondo
Francesca Basile, psicologa – Donne, lavoro e indipendenza: la rivoluzione della Midlife economy
Davide Campanella, barman – Cocktail Americano tra tradizione e innovazione
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Benzina e gasolio alle stelle in Sardegna: atteso l’effetto del taglio delle accise