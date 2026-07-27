radiolina
27 luglio 2026 alle 14:28
“La Strambata”: puntata del 27 luglio 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 27 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Lorenzo Tedici – Meteorologo ilmeteo.it
- Antonio Pusceddu – Docente UniCa
- Gianfranco Cabiddu – Regista
- Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
- Caffè Scorretto
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