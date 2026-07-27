Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 27 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
  • Lorenzo Tedici – Meteorologo ilmeteo.it
  • Antonio Pusceddu – Docente UniCa
  • Gianfranco Cabiddu – Regista
  • Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
  • Caffè Scorretto
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