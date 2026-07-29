radiolina
29 luglio 2026 alle 15:12aggiornato il 29 luglio 2026 alle 15:12
Gr regionale del 29 luglio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
unionesarda.it: le notizie di apertura in home page su lotta antincendio e delitto di Pinerolo con un sardo arrestato
Caro carburanti: i dati del Ministero sul prezzo medio. Il diesel in Sardegna è ancora sopra i 2 euro
Alghero: aveva in casa 36 dosi di cocaina. Arrestata una donna
Alghero: latitante polacco sorpreso su una moto d’acqua a Punta Giglio
Calcio: Pisacane soddisfatto per la vittoria in amichevole contro il Modena. In arrivo il difensore Kofler
© Riproduzione riservata