Caffè corretto, la puntata del 27 ottobre 2025: la tragedia di TempioConduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 27 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Gabriele Ballicu, coordinatore regionale “Ora!” – ORA: il nuovo partito politico presenta il suo approccio per cambiare l’Italia
Lele Casini, giornalista di Videolina – Cagliari, la reazione che fa sperare: occhi puntati sul Sassuolo
Virginia Lodi, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia a Tempio: indagini sull’incidente mortale e sicurezza della strada Baldu-L’Agnata