Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 27 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Gabriele Ballicu, coordinatore regionale “Ora!” – ORA: il nuovo partito politico presenta il suo approccio per cambiare l’Italia

Lele Casini, giornalista di Videolina – Cagliari, la reazione che fa sperare: occhi puntati sul Sassuolo

Virginia Lodi, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia a Tempio: indagini sull’incidente mortale e sicurezza della strada Baldu-L’Agnata

© Riproduzione riservata