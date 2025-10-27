Gr regionale del 27 ottobre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Tempio: l’apertura di unionesarda.it dedicata alle indagini sull’incidente mortale di sabato notte. Intanto salgono a 73 le vittime della strada in Sardegna dall’inizio dell’anno
Migranti: nel weekend 76 nuovi sbarchi nel sud dell’Isola
Cagliari: riprese le corse della metro. Incognita ingorghi ai passi a livello
Quartu: chiusa l’attività di un panificio dai Nas dei Carabinieri per gravi carenze igieniche
“Informatore dalla C alla Promozione“: alle 18:30 nuova puntata del programma curato e condotto da Alberto Masu
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Da verificare Mina e Deiola
Radiolina: alle 14:30 nuovo puntata di “A Voi la Linea”