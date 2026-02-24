Politica: lo strappo in maggioranza dopo le nomine dei Dg delle Asl. Oggi in Consiglio le mozioni sul 41 bis. Il Pd potrebbe chiedere il quarto assessorato

Cagliari: 91 indagati tra i manifestanti di autunno scorso

Crociere: a Cagliari attesi 600 mila turisti con numeri in netta crescita

“Giovani di Categoria": ospiti di questa sera giocatori e allenatori dell’SSD Pirri

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

© Riproduzione riservata