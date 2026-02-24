radiolina
24 febbraio 2026 alle 14:51
Gr regionale del 24 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: lo strappo in maggioranza dopo le nomine dei Dg delle Asl. Oggi in Consiglio le mozioni sul 41 bis. Il Pd potrebbe chiedere il quarto assessorato
Cagliari: 91 indagati tra i manifestanti di autunno scorso
Crociere: a Cagliari attesi 600 mila turisti con numeri in netta crescita
“Giovani di Categoria": ospiti di questa sera giocatori e allenatori dell’SSD Pirri
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
