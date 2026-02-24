radiolina
24 febbraio 2026 alle 10:22
Caffè corretto del 24 febbraio: ospite il direttore sanitario di Areus Stefano SauConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda– conduce la puntata del 24 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Stefano Sau, direttore sanitario Areus
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it
- Luigi Barnaba Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata