Gr regionale del 23 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sestu: bimbo di cinque anni muore soffocato da un boccone di cibo
Politica: nuovo strappo in maggioranza dopo la nomina da parte della Governatrice dei Dg delle Asl di Cagliari e Olbia senza l’accordo con il Pd
Tortolì: riprese le ricerche dei due pescatori dispersi anche con il drone sottomarino
Porto Cervo: chiuse le indagini sulla more di Gaia Costa. “Grave prolungata distrazione della conducente del suv” per la perizia
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione": gli ospiti di questa sera di Alberto Masu
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
“A voi la linea”: oggi su Radiolina alle 14:30