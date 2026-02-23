radiolina
23 febbraio 2026 alle 14:39
Caffè corretto del 23 febbraio: Olimpiadi invernali, successo straordinario per l’ItaliaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda– conduce la puntata del 23 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Tutte le news sul Festival di Sanremo 2026
- Nicola Murru, direttore provinciale Confesercenti – Ciclone Harry e maltempo, Confesercenti chiede l’esonero del suolo pubblico per gli ambulanti sardi
- Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Olimpiadi invernali, successo straordinario per l’Italia: medagliere da record e polemiche sul calcio
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Nomina direttori generali Asl Cagliari e Olbia: Atzori e Irione scelti dalla Giunta, Pd assente
