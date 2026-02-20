radiolina
20 febbraio 2026 alle 15:06
La Strambata del 20 febbraio: ospite la velocista Dalia KaddariConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Ester Cois – Sociologa Università di Cagliari
- Chiara Obino – Campionessa da apnea
- Dalia Kaddari – Velocista
- Tania Cancedda – Artista e Claudia Cabitza – Direttrice artistica “Grande Jatte”
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Judo Iscarioto
© Riproduzione riservata