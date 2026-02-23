radiolina
23 febbraio 2026 alle 14:38
La Strambata del 23 febbraio: ospite l’archeologo Nicola DessìConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 23 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu, Giornalista di Unionesarda.it – Le ultime dal sito unionesarda.it
- Giorgio Pavanetto, Presidente regionale Prometeo
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Gabriele Masini, direttore Staffetta quotidiana
- Anderea Polo, referente di Facile.it
- Nicola Dessì, archeologo
- Enzo Asuni, social media Manager de L’Unione Sarda
