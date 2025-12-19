Radiolina
Caffè corretto, la puntata del 19 dicembre: fra gli ospiti il consigliere comunale Giuseppe FarrisConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Farris, consigliere comunale CiviCa
Lele Casini, giornalista di Radiolina
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
