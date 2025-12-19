Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Farris, consigliere comunale CiviCa

Lele Casini, giornalista di Radiolina

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it

© Riproduzione riservata