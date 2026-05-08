Gr regionale dell’8 maggio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Dermatite: nuovo focolaio a San Vito
Monserrato: arrestati per rapina e omicidio i tre indagati dell’uccisione di Leonardo Mocci di Villacidro
Torregrande: arrestato il maniaco della pineta
Alghero: auto in bilico a bordo strada sulla P55. Salvato il conducente e stabilizzata la macchina
Meteo: la tendenza del tempo nell’Isola nei prossimi giorni con mil meteorologo Alessandro Gallo
“Informatore Sportivo 360“: alle 18:30 nuova puntata dlela trasmisisone di Carlo Alberto Melis
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Domani la partita contro l’Udinese, diretta su Radiolina dalle 14:30
Basket: tre giocatori della Dinamo sospesi per motivi disciplinari