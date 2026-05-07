radiolina
07 maggio 2026 alle 13:16
Gr regionale del 7 maggio, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Unione Sarda: il caro carburante e la continuità in apertura del giornale
Monserrato: fissate le perizie sui dispositivi degli indagati dell’omicidio Mocci
Iglesias: arrestato un uomo che ha aggredito un’amica con una mazza da baseball
S.Leonardo: incidente tra auto e trattore. Ferita gravemente una persona
Olbia: chiuso per 15gg un night club
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
“Il Cagliari in diretta“: ospite di stasera sarà il difensore del Caglairi Obert
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