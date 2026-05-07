Radiolina
07 maggio 2026 alle 12:06aggiornato il 07 maggio 2026 alle 12:06
Gr regionale del 7 maggio: edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Unione Sarda: il caro carburante e la continuità in apertura del giornale
Monserrato: fissate le perizie sui dispositivi degli indagati dell’omicidio Mocci
Bari Sardo: in Corte d’Assise pubblicati video e audio delle telecamere vicine al luogo del delitto Mameli
Sassari: arrestata coppia di nigeriani per i viaggi della speranza dall’Africa alla Sardegna
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
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