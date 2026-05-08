Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Riccardo Uda – Sindaco di Macomer

Antonio Addis – Sindaco di Budoni

Elisa Pistis – Regista e attrice

Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina

Caffè Scorretto – Il ludopratico

© Riproduzione riservata