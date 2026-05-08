radiolina
08 maggio 2026 alle 15:52
La Strambata, la puntata dell’8 maggio 2026: tra gli ospiti Riccardo Uda, sindaco di MacomerConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Riccardo Uda – Sindaco di Macomer
Antonio Addis – Sindaco di Budoni
Elisa Pistis – Regista e attrice
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina
Caffè Scorretto – Il ludopratico
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