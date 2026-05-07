Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 7 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda

Luigi Cau – Presidente RES

Mariano Murru – Presidente Assoenologi

Angelo Colombo – Organizzatore Fiera della nautica Porto Rotondo

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – L’ardua sentenza

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