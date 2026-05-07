radiolina
07 maggio 2026 alle 14:37
La Strambata, puntata del 7 maggio 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 7 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
Luigi Cau – Presidente RES
Mariano Murru – Presidente Assoenologi
Angelo Colombo – Organizzatore Fiera della nautica Porto Rotondo
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – L’ardua sentenza
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