Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 7 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Ester Cois, sociologa – Sardegna, crollo delle nascite e maternità: perché fare figli è sempre più difficile

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari vicino alla salvezza: Caprile e Mina trascinano i rossoblù verso quota 40

Daniele Serra, segretario regionale Confartigianato – Cinema in Sardegna, Confartigianato rilancia il settore dopo i David di Donatello

Valeria Ciabattoni, direttrice artistica – Sanluri Legge celebra dieci anni tra libri, cultura e grandi ospiti al Castello

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Marco Rubio a Roma: incontro con Papa Leone XIV e vertice con il governo Meloni

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