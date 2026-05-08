Calcio, Serie A: Cagliari, lavoro intenso verso l’Udinese

Calcio, Serie A: “Obiettivo vicino, ma la guardia resta alta” le parole di Obert

Calcio, Serie C: Torres, a Bra il primo round per la salvezza

Atletica: Sardinia Trail, l’Ogliastra accoglie la 13ª edizione

Volley: ultimo turno per le squadre sarde

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – 360″

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