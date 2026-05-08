Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 8 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Susanna Barella, direttrice della Struttura Complessa Microcitemie e Anemie Rare – Talassemia in Sardegna, nuove speranze dalla terapia genica

Matteo Matta, ideatore progetto “District” – District Live a Cagliari: Matteo Matta racconta il podcast teatrale che sostiene l’arte femminile

Daniele Amoroso, docente di Diritto Internazionale Unica – Giornata dell’Europa, perché il 9 maggio resta simbolo dell’integrazione europea

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari a un passo dalla salvezza: entusiasmo e record nel mirino contro l’Udinese

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Allarme Hantavirus sulla nave Mv Hondius: cos’è il virus Andes?

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