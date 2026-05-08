Caffè Corretto, la puntata dell’8 maggio 2026: talassemia in Sardegna, nuove speranze dalla terapia genicaConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 8 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Susanna Barella, direttrice della Struttura Complessa Microcitemie e Anemie Rare – Talassemia in Sardegna, nuove speranze dalla terapia genica
Matteo Matta, ideatore progetto “District” – District Live a Cagliari: Matteo Matta racconta il podcast teatrale che sostiene l’arte femminile
Daniele Amoroso, docente di Diritto Internazionale Unica – Giornata dell’Europa, perché il 9 maggio resta simbolo dell’integrazione europea
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari a un passo dalla salvezza: entusiasmo e record nel mirino contro l’Udinese
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Allarme Hantavirus sulla nave Mv Hondius: cos’è il virus Andes?